Армія РФ вісім разів атакувала Нікопольський район, є руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілу армією РФ у Нікопольському районі постраждало двоє людей, пошкоджено понад 30 приватних будинків, господарські будівлі, інфраструктурні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Агресор бив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілився дронами-камікадзе та артилерією. Від російського терору постраждали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років і 77-річна жінка", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, пошкоджено понад три десятки приватних будинків, "один із них загорівся - вогонь рятувальники загасили. Дві господарські будівлі знищено, ще 6 - понівечено. Зруйновано гаражі та авто, навантажувач, теплицю. Є руйнування на території інфраструктурного об'єкта. Зачепило лінії електропередачі та газопроводи".

"Наслідки обстрілів, які сталися ввечері, ще уточнюються", - додав він.