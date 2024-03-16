Кличко відвідав бійців на фронті та передав 150 дронів, систему РЕБ і броньоване авто "Кобра"

Мер Києва Віталій Кличко знову відвідав українських захисників на фронті і передав військовим підрозділам як благодійну допомогу 150 дронів, систему РЕБ і броньоване авто "Кобра".

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі та оприлюднив відео зустрічі з бійцями на Донбасі.

"Повернувся з Донбасу, де відвідав наших бійців і передав найнеобхідніше, за чим вони звертаються. Заїхав у чотири підрозділи. Як благодійну допомогу 5-й київській окремій штурмовій бригаді привіз 50 fpv-дронів. 47-й окремій механізованій бригаді - 100 таких дронів. Броньований автомобіль "Кобра" тепер є у бійців 112-ї бригади тероборони Києва", - повідомив мер.

За його словами, відвідав також бійців спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", зокрема, групи "Гюрза". "Поспілкувався з хлопцями, які відновлюються після поранень і готуються до виконання бойових завдань. Їм передав систему РЕБ. Готуємо нову допомогу, яка незабаром вирушить нашим військовим на передову. Слава Україні, слава її захисникам!", - наголосив Кличко.