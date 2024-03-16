Події

15:53 16.03.2024

У Секторі Гази розвантажили перше судно з гуманітарною допомогою

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Першу партію гуманітарної допомоги, що надійшла до Сектору Гази морським шляхом після початку конфлікту між палестинським рухом ХАМАС та Ізраїлем, вивантажили на берег, повідомляє в суботу The Times of Israel.

"Увесь вантаж - майже 200 т продовольства розвантажили, він готовий до розподілу в Секторі Гази", - цитує видання уривок із повідомлення некомерційної організації World Central Kitchen, яка надала цю допомогу.

Через відсутність біля узбережжя Сектору Гази необхідної портової інфраструктури для того, щоб вивантажити контейнери на берег, довелося спорудити імпровізований причал, зазначає The Times of Israel.

Про те, як доставлені вантажі розподілятимуть у Секторі Гази, поки що відомо мало - агентства ООН із надання допомоги повідомляють про наявність серйозних перешкод для доставки продовольства нужденним, пише видання. Співробітники цих агентств зазначають, що спуск гуманітарної допомоги на парашутах або доставка морем менш ефективна, ніж наземним транспортом. У зв'язку з цим вони закликають Ізраїль надати безпечні коридори для фур, що доставляють допомогу.

Перше судно з продовольством для жителів Сектору Гази вийшло з кіпрського порту Ларнака у вівторок у рамках пілотного проєкту із запуску морського гуманітарного коридору для надання допомоги цивільному населенню анклаву.

Раніше в березні Єврокомісія, Кіпр, ОАЕ, США і Велика Британія схвалили створення морського коридору для доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази. У спільній заяві зазначалося, що важливу роль у запуску морського коридору відіграло лідерство Кіпру: ініціатива "Амальтея" передбачає механізм безпечного доправлення допомоги з острова до Сектору Гази морем.

Водночас учасники проєкту визнали, що "доставлення гуманітарної допомоги безпосередньо в Газу морем буде складним завданням", і вони "продовжуватимуть оцінювати і коригувати зусилля, щоб забезпечити максимально ефективне доставлення допомоги".

Теги: #гумдопомога #сектор_гази

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