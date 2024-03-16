У Києві рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 р. - КМВА

У суботу в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Станом на 16.03.2014 він зафіксований на позначці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в суботу.

За даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах Києва зріс більше ніж на 60 см. Водночас спостерігається значне коливання води протягом доби.

"Підйом рівня води і такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Через це спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій", - зазначають у пресслужбі КМВА.

У Києві оголошено І рівень небезпеки гідрологічних явищ. У столиці станом на суботу аварійних підтоплень не зафіксовано, промислові об'єкти та житлові масиві поза небезпекою. Триває моніторинг цьогорічної повені.

"За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19 березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище позначок початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій", - зазначив Попко.