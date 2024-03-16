Окупанти за добу 26 разів атакували на авдіївському напрямку і 24 рази наступали на новопавлівському

Російські війська 26 разів атакували на авдіївському напрямку і 24 рази наступали на новопавлівському, загалом за минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", на куп'янському напрямку, Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки противника неподалік населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", що на херсонському напрямку, ворог не полишає наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.