Події

07:39 16.03.2024

Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 68 авіаударів, артобстрілів зазнало близько 100 населених пунктів

1 хв читати
Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 68 авіаударів, артобстрілів зазнало близько 100 населених пунктів

Ворог завдав 10 ракетних і 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

За минулу добу авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів Яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 16.03.2024
Українська авіація за добу атакувала сім місць розташування російських військ

Українська авіація за добу атакувала сім місць розташування російських військ

07:43 16.03.2024
Окупанти за добу 26 разів атакували на авдіївському напрямку і 24 рази наступали на новопавлівському

Окупанти за добу 26 разів атакували на авдіївському напрямку і 24 рази наступали на новопавлівському

19:52 15.03.2024
Росіяни завдали восьми ракетних і 57 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали восьми ракетних і 57 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

19:48 15.03.2024
Українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала семи ударів по районах зосередження противника

19:36 15.03.2024
На лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень

На лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень

08:07 15.03.2024
Росіяни за добу втратили 580 осіб

Росіяни за добу втратили 580 осіб

08:07 15.03.2024
Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на трьох напрямках

Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на трьох напрямках

07:58 15.03.2024
Російські війська за добу здійснили 16 ракетних і 130 авіаударів

Російські війська за добу здійснили 16 ракетних і 130 авіаударів

19:29 14.03.2024
Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

19:25 14.03.2024
Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей

Зеленський провів нараду з МЗС з питань спільного оборонного виробництва з державами-партнерами

Зеленський доручив одеській обласній владі надати підтримку постраждалим від ракетного удару РФ

Шольц оголосив про створення коаліції союзників щодо далекобійної артилерії для України

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 19 осіб - Костін

ОСТАННЄ

РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

Силами оборони вночі знищено 2 з 2 ударних БПЛА, які атакували Україну

16 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині

Єврокомісія запропонує обмеження на сільгоспекспорт із РФ у рамках допомоги фермерам ЄС

У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

Понад 170 тис. тонн українського зерна було доставлено до країн, які переживають складну продовольчу ситуацію - Єрмак

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА