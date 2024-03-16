Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 68 авіаударів, артобстрілів зазнало близько 100 населених пунктів

Ворог завдав 10 ракетних і 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

За минулу добу авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів Яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні.