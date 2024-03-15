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23:26 15.03.2024

Понад 170 тис. тонн українського зерна було доставлено до країн, які переживають складну продовольчу ситуацію - Єрмак

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Понад 170 тис. тонн українського зерна було доставлено до країн, які переживають складну продовольчу ситуацію - Єрмак

Україна на третій рік повномасштабного вторгнення продовжує не тільки боротися за життя, а й допомагати світові, незважаючи на величезні втрати і руйнування, написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у статті для британського видання The Telegraph.

"До кінця 2023 року понад 170 000 тонн зерна було доставлено до країн, які переживають найскладнішу продовольчу ситуацію, включно з Ефіопією, Сомалі, Кенією та Єменом. У перші місяці 2024 року до цього списку додалися ще дві країни - Нігерія і Судан, а зерно і пшеничне борошно, отримані з України, слугують таким необхідним рятувальним колом для вразливих груп населення", - підкреслив Єрмак у публікації.

За його словами, ця підтримка не тільки допомагає боротися з голодом і продовольчою небезпекою, а й є символом надії та втіленням цінностей, за які бореться Україна.

"Вільний світ має підтримати це світло надії", - зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента України також нагадав, що ініціатива Grain From Ukraine - частина української Формули миру Володимира Зеленського. Її було запущено 2022 року. Українське продовольство для країн Африки, Азії та Близького Сходу, які зіткнулися з гострою продовольчою небезпекою, допомагає людям.

Теги: #зерно #україна #єрмак

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