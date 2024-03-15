Росіяни завдали восьми ракетних і 57 авіаударів по території України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали восьми ракетних і 57 авіаційних ударів, а також здійснили 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних дій, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, Росія завдала кілька ракетних ударів по Одесі, цинічно завдавши повторного удару по співробітниках ДСНС, які на той час уже взялися за ліквідацію наслідків і надання допомоги постраждалим. Унаслідок цієї терористичної атаки, за попередніми даними, щонайменше 19 людей загинули і ще 70 поранені.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали майже 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.