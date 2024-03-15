На лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу було зафіксовано 68 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито понад 20 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників неподалік Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку, протягом доби ворогом здійснено 3 безуспішні штурми позицій українських військ.