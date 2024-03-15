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12:11 15.03.2024

Українці вже використали 1310 житлових сертифікатів "єВідновлення" на суму 2,8 млрд грн

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Українці вже використали 1310 житлових сертифікатів "єВідновлення" на суму 2,8 млрд грн

Українці використали 1310 житлових сертифікатів за знищене внаслідок агресії РФ житло на суму в 2,8 млрд грн, що на 75% більше, ніж за попередній місяць, повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Станом на 15 лютого для придбання нового будинку використали 751 житловий сертифікат на загальну суму в 1,6 млрд грн. Сьогодні ж бачимо 1310 використаних житлових сертифікатів на суму в 2,8 млрд грн. Попередній рекорд у нас був у грудні минулого року, але стосувався виданих, а не використаних сертифікатів. Тоді за період з 5 до 26 грудня сума виданих сертифікатів збільшилася на 50% - із 2 млрд грн до 3 млрд грн", - пояснила Шуляк.

За словами народної депутатки, таке зростання активності (на 74% за кількістю тих, хто скористався, і на 75% за загальною сумою використаних коштів) показує довіру українців до програми, обміняти сертифікат на житло можна буквально за місяць.

Над розглядом заяв на компенсацію за пошкоджене і знищене внаслідок збройної агресії житло наразі в Україні працює 643 комісії, при тому, що на старті програми їх було трохи більше ніж 500.

На думку Шуляк, кількість комісій все одно варто збільшувати, тим паче, що є громади, які відповідні комісії не створили досі.

"Таким наразі надають максимальну інформаційну та організаційну підтримку - щоб саме місцева влада швидше працювала для того, щоб люди отримували свої компенсації", - повідомила Шуляк.

Наразі лідером за швидкістю опрацювання заяв є Київщина, де комісії вже розглянули 86% заяв - 2,8 тис. із поданих 3,2 тис.

Загалом же, підсумувала Шуляк, сума компенсацій "єВідновлення", яку українцям погодили і за пошкоджене, і за знищене житло, станом на 15 березня становить 12,5 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Теги: #шуляк #євідновлення

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