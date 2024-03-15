Окупанти за добу завдали 274 удари по восьми містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 274 удари по 8 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"274 удари по 8 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що російські військові також завдали 1 авіаційного удару по с. Малинівка, здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки і Темирівки, а також атакували 63 безпілотниками Новоданилівку, Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Роботине і Малу Токмачку.

Також 207 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки і Омельника.

За словами глави ОВА, надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.