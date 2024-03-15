ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

Українська протиповітряна оборона в ніч на п'ятницю ліквідувала 15 ворожих "шахедів", які атакували Київ, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

"Силами і засобами протиповітряної оборони всі БПЛА "Shahed" противника, що прямували на Київ, - приблизно півтора десятка - були вражені ще на підступах до міста!", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в ніч на п'ятницю ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю України. Цього разу зброєю нападу були ударні БПЛА "Shahed", запущені ворогом із курської обл., РФ.

За інформацією відомства, на Київ ворожі дрони заходили з північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала близько години.

За попередніми даними, у столиці без жертв і руйнувань.