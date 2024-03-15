Двох людей врятували після атаки "шахеда" на Вінничині, ще двоє поранені

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох людей на Вінничині після нічної атаки ворожого "шахеда", ще двоє поранені та госпіталізовані, повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 людей врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Крім цього, у Тульчинській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей зазнали травм і госпіталізовані до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тіло однієї людини рятувальники деблокували з-під завалів. На місці обстрілу психолог ДСНС надала психологічну допомогу постраждалим.

У ДСНС зазначили, що вночі окупанти завдали удару безпілотником по цивільній інфраструктурі Вінницької області.