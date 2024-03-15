Події

07:29 15.03.2024

Двох людей врятували після атаки "шахеда" на Вінничині, ще двоє поранені

1 хв читати
Двох людей врятували після атаки "шахеда" на Вінничині, ще двоє поранені

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох людей на Вінничині після нічної атаки ворожого "шахеда", ще двоє поранені та госпіталізовані, повідомляє пресслужба ДСНС.

"2 людей врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги. Крім цього, у Тульчинській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей зазнали травм і госпіталізовані до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тіло однієї людини рятувальники деблокували з-під завалів. На місці обстрілу психолог ДСНС надала психологічну допомогу постраждалим.

У ДСНС зазначили, що вночі окупанти завдали удару безпілотником по цивільній інфраструктурі Вінницької області.

 

 

 

Теги: #бпла #врятовано #вінницька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 15.03.2024
Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

07:47 15.03.2024
На Хмельниччині ППО збила два ворожі "шахеди"

На Хмельниччині ППО збила два ворожі "шахеди"

22:28 14.03.2024
Ворожий дрон влучив у житловий будинок на Вінниччині, троє поранених

Ворожий дрон влучив у житловий будинок на Вінниччині, троє поранених

16:34 14.03.2024
NAUDI допомагає українським студентам з працевлаштуванням до підприємств-виробників БпЛА

NAUDI допомагає українським студентам з працевлаштуванням до підприємств-виробників БпЛА

04:43 14.03.2024
У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

09:19 13.03.2024
На Сумщині вночі збито два БПЛА типу "Шахед" - ОВА

На Сумщині вночі збито два БПЛА типу "Шахед" - ОВА

07:57 12.03.2024
ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

07:49 12.03.2024
ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

10:31 11.03.2024
СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

СБУ затримала агентку ФСБ на Вінниччині

01:53 11.03.2024
У Харкові через атаку ворожих БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт - мер міста.

У Харкові через атаку ворожих БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт - мер міста.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще одна людина померла після ворожої атаки БПЛА на Вінниччині - голова ОВА

Росіяни за добу втратили 580 осіб

ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

ППО за ніч ліквідувала 27 "шахедів"

Брагінського усунуть від виконання обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" – Кличко

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 274 удари по восьми містах і селах Запорізької області

Житель Куп'янська підірвався на міні та загинув

Окупанти обстріляли за добу міста і села Херсонської області, а ППО ліквідувала один ворожий "шахед"

Найбільш ефективною обороною є знищення ворожої бронетехніки та штурмових груп піхоти

Росіяни за добу втратили 580 осіб

Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на трьох напрямках

Російські війська за добу здійснили 16 ракетних і 130 авіаударів

Унаслідок ворожої атаки Кривого Рогу 12 березня постраждали 52 людини, серед них 13 дітей

Білий дім відреагував на пропозицію Джонсона щодо допомоги Україні: Надаємо перевагу законопроєкту Сенату

ППО ліквідувала 15 "шахедів", які атакували Київ уночі

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА