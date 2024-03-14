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15:33 14.03.2024

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня, зменшивши розмір застави до 469 млн грн - "Суспільне"

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Суд залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня, зменшивши розмір застави до 469 млн грн - "Суспільне"

Печерський районний суд міста Києва залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня, однак розмір застави було зменшено до 469 млн грн, повідомляє "Суспільне".

"Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора і залишив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 квітня. При цьому розмір застави зменшили до 469 млн гривень. Захист Гринкевича заявив, що подаватиме апеляцію", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, працівники ДБР 22 січня затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України.

22 січня суд узяв під варту Романа Гринкевича до 17 березня з альтернативою застави в розмірі 500 млн грн. 

Теги: #арешт #продовження #гринкевич

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