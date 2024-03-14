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07:58 14.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 970 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 970 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 970 осіб особового складу ворога, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 36 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 427840 (+970) осіб, танків - 6757 (+5) од, бойових броньованих машин - 12938 (+17) од, артилерійських систем - 10565 (+11) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засоби ППО - 717 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15) од, крилаті ракети - 1920 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 13959 (+27) од, спеціальна техніка - 1708 (+9)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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