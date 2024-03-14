Глава Міноборони Ізраїлю пообіцяв покарання для всіх причетних до нападу 7 жовтня 2023 року

Глава ізраїльського Міноборони Йоав Галлант у середу заявив, що ніхто з тих, хто мав стосунок до нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, не уникне відповідальності.

"Навіть ті, хто думає, ніби ми зволікаємо, побачить - ми всіх дістанемо. Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто був причетний до подій 7 жовтня: або ми знищимо їх, або ми притягнемо їх до суду в Ізраїлі. Безпечного місця для них немає, ні в Газі, ні поза нею, ні деінде на Близькому Сході", - наводить The Times of Israel слова Ґалланта під час відвідування міста Газа.

Видання зазначає, що тим самим міністр натякнув на швидкий початок наземного наступу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також Галлант заявив, що морський коридор із доставки гуманітарної допомоги в сектор послабить ХАМАС - допомога більше не потраплятиме до угруповання в руки, і дасть Ізраїлю більше можливостей продовжувати битви.

На зустрічі з прем'єром Нідерландів Марком Рютте прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаяньяху заявив, що розгром ХАМАС неможливий без операції в Рафасі. Він також відкинув ідею з визнанням будь-ким в односторонньому порядку держави палестинців, підкресливши, що ХАМАС сприйме це як свою перемогу.

У середу глава МЗС Кіпру Константінос Комбос заявив, що в порту Ларнаки вже стоїть судно, яке стане другим, що доставить гумдопомогу в Газу морем. Він уточнив, що воно піде в плавання після того, як перше судно, спрямоване НУО Open Arms, успішно розвантажить трюми, а всі залучені до операції сторони переконаються в безпеці процедури, зокрема, чи вдасться контролювати натовп мешканців, які приїхали, - особливо це актуально на півночі сектора. Комбос також сказав, що запланований США до будівництва тимчасовий порт у Газі зрештою стане частиною морського коридору, що йде від Кіпру, де кіпрська митниця, персонал з Ізраїлю та інших країн перевіряє вантажі на предмет безпеки. Міністр додав, що поки що допомогу в анклаві розподілятимуть через мережу американської благодійної організації World Central Kitchen; однак на Кіпрі розраховують залучити до завдання й інших посередників, зокрема структури ООН.

Однак у середу в МЗС Туреччини охарактеризували скидання гумдопомоги для жителів сектору Гази з повітря і доставку вантажів морським коридором як позитивний, але недостатній крок. Представник МЗС Туреччини Онджу Кечелі зазначив, що акцентування уваги на цьому "здається спробою піти від кореня проблеми".

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) у середу звинуватило Ізраїль в ударі напередодні по центру розподілу допомоги в Рафасі; за версією БАПОР, унаслідок цього загинув один співробітник агентства, 22 дістали поранення. Керівник БАПОР Філіппе Лаззаріні запевнив, що агентство регулярно видає сторонам конфлікту в Газі координати таких об'єктів, зокрема того, який у вівторок зазнав атаки.

98-та дивізія ЦАХАЛ відзвітувала, що ліквідувала понад 100 бійців ХАМАС під час півтора тижнів боїв у житловому комплексі "Хамад Таун" на півдні Хан-Юніса. По комплексу завдали 100 авіаударів. Тут діяли спецпідрозділ "Маглан", елітний підрозділ ЦАХАЛ "Егоз" для ведення контрпартизанських дій, піхотна бригада "Гіваті", які взяли в полон оперативників ХАМАС, включно з командиром з елітної частини "Нухба".

Тривав обмін ударами в районі кордону Ізраїлю та Лівану. У ліванському русі "Хзеболла" заявили, що вдарили ракетами по ізраїльських позиціях на пагорбах Кфар Чуба і фермі Шебаа на Голанських висотах. Своєю чергою, ЦАХАЛ атакувала військову інфраструктуру "Хезболли" в районі населених пунктів Ель-Кантаре і Альма-еш-Шааб, також другий день поспіль ізраїльська авіація б'є по цілях у районі долини Бекаа: тут "Хезболла" визнала втрату двох своїх бійців.

Кнесет у середу остаточно схвалив оновлений бюджет на 2024 рік - у розмірі приблизно $160 млрд, більший, з урахуванням фінансування військової кампанії Ізраїлю проти ХАМАС. Більше коштів виділять на потреби оборони, на підтримку домогосподарств і фірм, яких торкнувся конфлікт; більше грошей піде на охорону здоров'я, поліцію, освіту і соцзабезпечення. У 2023 році ізраїльська влада вже ухвалила бюджет на 2023 і 2024 роки, проте бойові дії справили серйозний негативний ефект на державні фінанси.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники; 8 тис. 730 було поранено. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа. Із моменту початку військової операції Ізраїлю, за даними палестинських служб охорони здоров'я, кількість загиблих у секторі Гази сягнула 31 тис. 272, поранених - 73 тис. 24. Ще 432 людини загинули на Західному березі річки Йордан, поранено щонайменше 4 тис. 650 осіб.