У Новошахтинську завдано удару по військовому об'єкту РФ - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що пожежа в місті Новошахтинську Ростовської області РФ відбувається на військовому об'єкті, задіяному в забезпеченні російського окупаційного угруповання.

"Відбувається низка подій на військових об'єктах держави-агресора. Незважаючи на те, що йдеться про нібито нафтозавод Новошахтинський, але це – військовий об'єкт, який використовують для постачання й забезпечення окупаційного угруповання в Україні", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

"Роботу підприємства наразі зупинено, і це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога, і додаткові можливості та час у наших захисників", - додав він, зазначивши, що об'єкт атакували невідомо ким запущені літальні апарати українського виробництва, і відмовився коментувати цю інформацію детальніше.