Події

14:20 13.03.2024

У Новошахтинську завдано удару по військовому об'єкту РФ - ГУР

1 хв читати
У Новошахтинську завдано удару по військовому об'єкту РФ - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що пожежа в місті Новошахтинську Ростовської області РФ відбувається на військовому об'єкті, задіяному в забезпеченні російського окупаційного угруповання.

"Відбувається низка подій на військових об'єктах держави-агресора. Незважаючи на те, що йдеться про нібито нафтозавод Новошахтинський, але це – військовий об'єкт, який використовують для постачання й забезпечення окупаційного угруповання в Україні", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

"Роботу підприємства наразі зупинено, і це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога, і додаткові можливості та час у наших захисників", - додав він, зазначивши, що об'єкт атакували невідомо ким запущені літальні апарати українського виробництва, і відмовився коментувати цю інформацію детальніше.

Теги: #удар #ростовська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:18 13.03.2024
У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

04:02 13.03.2024
У Сумах унаслідок атаки БпЛА є влучання в багатоквартирний будинок

У Сумах унаслідок атаки БпЛА є влучання в багатоквартирний будинок

00:21 13.03.2024
У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема три дитини

У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема три дитини

22:41 12.03.2024
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію

21:38 12.03.2024
Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

13:03 11.03.2024
Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

Росіяни завдали двох ударів по Запорізькому району, наслідки з'ясовують - голова ОВА

01:05 08.03.2024
Окупанти завдали удару по Чугуєву, постраждали 2 людини

Окупанти завдали удару по Чугуєву, постраждали 2 людини

23:26 07.03.2024
Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

20:25 06.03.2024
Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

21:18 03.03.2024
Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового є двоє дітей

Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового є двоє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумах знайдено тіло загиблого внаслідок атаки РФ, розбір завалів триває - ДСНС

Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Молдові - глава МЗС Попшой

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до п'яти осіб

На низці напрямків східного фронту вжито заходів щодо посилення оборони - Сирський

СБУ атакувала дронами три російські НПЗ - джерело

ОСТАННЄ

Попшой: Готові надати нової динаміки плідній взаємодії між Молдовою, Україною та Румунією

У Сумах знайдено тіло загиблого внаслідок атаки РФ, розбір завалів триває - ДСНС

Понад 100 тис. українців знайшли прихисток у Молдові - глава МЗС Попшой

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася до п'яти осіб

На низці напрямків східного фронту вжито заходів щодо посилення оборони - Сирський

РДК, легіон "Свобода Росії" і Сибірський батальйон: Ми змушені відкрити вогонь по військових позиціях, що розміщені в містах Бєлгорода і Курська

63% українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами - опитування

Окупанти тричі безуспішно атакували український плацдарм на Херсонщині - Сили оборони півдня

У Львівській області 16 осіб травмовані внаслідок ДТП за участю маршрутки - поліція

Українські воїни відчують збільшення постачань снарядів у межах чеської ініціативи вже в найближчому майбутньому - Кулеба

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА