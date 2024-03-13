Події

10:47 13.03.2024

ППО знищила над морем ракету, випущену по Одеській області - Сили оборони півдня

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ППО знищила над морем ракету, випущену по Одеській області - Сили оборони півдня

Сили протиповітряної оборони знищили авіаційну ракету, випущену російськими окупантами по території Одеської області в середу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

"Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем", - ідеться в повідомленні.

У Силах оборони зазначили, що окупанти продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи та розвідуючи системи протиповітряної оборони.

 

Теги: #одеська_область #ппо

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