Події

10:38 13.03.2024

Окупанти продовжують активну фазу дискредитації українських політиків і виправдання агресії РФ - ГУР

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Окупанти продовжують активну фазу дискредитації українських політиків і виправдання агресії РФ - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що пропагандисти РФ продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", яка спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу.

"До участі в операції залучаються підрозділи "федеральной служби войск национальной гвардии" країни окупанта рф та шпигуни "главного управлєнія развєдкі рф". Пропагандисти кремля дають вказівки шпигунам росгвардії здійснювати заходи, зокрема: з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України; виправдовування агресії рф проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій; поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва рф; формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР у середу.

У ГУР зазначають, що проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів РФ.

"Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента рф. Завершення операції "Перун" окупанти планують до 30 червня цього року", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #пропаганда #гур

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