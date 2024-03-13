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07:55 13.03.2024

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

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Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

У вівторок, 12 березня, депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя зі стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої угоди з безпеки, повідомляє Le Figaro.

За угоду про підтримку України проголосувала більшість депутатів: 372 голоси за, 99 проти.

Зазначається, що тривалі дебати в парламенті закінчилися широким консенсусом: Франція має продовжувати підтримувати Україну. Водночас кілька парламентаріїв виступили з критикою на адресу коментарів президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки на війну західних військ.

 

 

 

Теги: #україна #допомога #франція

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