Байден і Дуда закликали спікера Палати представників США поставити на голосування пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском, закликали спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона провести голосування щодо пакету допомоги Україні, передає Reuters.

Польські лідери прибули з візитом до США і провели зустрічі з Джо Байденом, а також із Майком Джонсоном. Зокрема, Туск попередив спікера Джонсона, що "доля мільйонів людей" і "тисячі життів" залежать від того, чи дозволить республіканець провести голосування з питання військової допомоги Україні в розмірі $60 млрд.

"Це не якась політична перепалка, яка має значення (тільки) на американській політичній сцені". Нездатність пана Джонсона ухвалити позитивне рішення коштуватиме тисяч життів. Він бере на себе особисту відповідальність за це", - сказав Туск журналістам.

Зазначається, що в Білому домі польські лідери зустрілися з президентом США Джо Байденом, який запевнив їх, що американська підтримка Польщі є залізною на тлі побоювань Європи щодо Росії.