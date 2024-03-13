Події

00:21 13.03.2024

У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема три дитини

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У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема три дитини

У Кривому Розі відомо про 44 поранених, серед них - вісім "важких", зокрема троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак про наслідки ракетного удару, завданого росіянами у вівторок увечері.

"Після вечірньої атаки ворога там вісім "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик. Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Загалом поранених 44. Госпіталізовано понад два десятки людей. Решта лікуватимуться амбулаторно", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що відомо про 10 дітей і 38 дорослих, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу.

 

Теги: #україна #удар #кривий_ріг

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