У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію

У Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція на місці удару по дев'ятиповерховому житловому будинку внаслідок російської ракетної атаки, повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак у Телеграм-каналі.

"У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох місцевих жителів. російська атака забрала життя трьох людей", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих ще уточнюють.

"Розгорнуто кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них уже звернулися понад 30 містян", - додав Лисак.

Раніше повідомлялося, що відомо про 10 дітей і 38 дорослих, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу у вівторок увечері.