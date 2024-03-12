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21:47 12.03.2024

Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

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Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "далекобійність" дронів наблизить безпеку для всіх.

"Сьогодні я отримав попередні результати застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР і СБУ. Думаю, всі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність - реальне наближення безпеки для всіх", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Сьогодні звітував головком Сирський з приводу наших дій на полі бою, дій наших розвідників і досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті. І є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні я отримав попередні результати застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР і СБУ. Думаю, всі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність - реальне наближення безпеки для всіх", - сказав Зеленський.

У ніч на вівторок близько десяти російських регіонів зазнали атак дронів.

 

 

Теги: #дрони #зеленський

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