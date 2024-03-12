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21:38 12.03.2024

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

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Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

Президент України Володимир Зеленський заявив про заходи у відповідь Збройних сил по військових цілях у Росії за удари по українській території.

Глава держави повідомив, що наразі триває рятувальна операція в Кривому Розі після російського ракетного удару.

"Зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім рідним і близьким", - заявив президент у відеозверненні.

Як він наголосив, "ми завдаватимемо російській державі втрат у відповідь - цілком справедливо".

"Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по Кривому Рогу кількість постраждалих наразі становить 38 осіб, серед них 10 дітей. Двоє людей загинули.

 

 

 

Теги: #удар #кривий_ріг #відповідь

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