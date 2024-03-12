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20:39 12.03.2024

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $300 млн, що включає артилерійські боєприпаси q снаряди для HIMARS.

"Я оголошую про екстрений пакет допомоги у сфері безпеки у вигляді зброї та обладнання на суму $300 млн для задоволення деяких нагальних потреб України", - сказав Салліван на брифінгу у вівторок.

Він зазначив, що можливість надати допомогу з’явилась завдяки "непередбаченій економії коштів" за контрактами, які Міністерство оборони уклало для заміщення обладнання, яке вже було відправлено в Україну.

"Якщо говорити зовсім точно: ми можемо використати цю економію коштів для того, щоб прямо зараз надати цю скромну суму нової безпекової допомоги без шкоди для американських збройних сил. І президент доручив своїй команді використати цю економію", - пояснив Салліван.

У Білому домі повідомили, що оголошений пакет допомоги, зокрема, містить велику партію артилерійських боєприпасів і GMLRS, що застосовуються в реактивних системах залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

"Це допомога, якої Україна нагально потребує, щоб утримати лінію фронту проти російських атак і протистояти тривалому наступу Росії на сході та в інших частинах країни. Ці боєприпаси забезпечать вогонь українських сил протягом певного часу, але лише на короткий період", - наголосив він.

Салліван додав, що зазначена допомога не зможе запобігти нестачі боєприпасів для України найближчими тижнями.

"Зрозуміло, що цей пакет не скасовує і не повинен відкладати критично важливу необхідність ухвалення двопартійного законопроєкту про національну безпеку", - наголосив він.

Теги: #сша #допомога

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