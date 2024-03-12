У Кривому Розі госпіталізовано понад 30 постраждалих від російської атаки, п’ять у важкому стані

Понад 30 жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області постраждали й були госпіталізовані внаслідок російської атаки у вівторок увечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Понад 30 постраждалих уже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед поранених - дитина", - написав Лисак у телеграмі.

Як повідомлялося, пожежа в багатоповерховому будинку в м. Кривий Ріг виникла після вибуху, що пролунав під час атаки російських окупантів у вівторок. Пізніше Лисак повідомляв про двох загиблих унаслідок атаки, також повідомив, що є постраждалі.