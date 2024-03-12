Агентство відновлення розробило новий порядок аналізу цін на будівельні матеріали

Агентство відновлення за підтримки Європейської антикорупційної ініціативи в Україні (EUACI) розробило новий порядок аналізу поточних цін на матеріальні ресурси в будівництві доріг і соціальної інфраструктури, повідомила пресслужба агентства.

Зазначається, що цей аналіз - основа антикорупційної програми Агентства і Служб відновлення.

"Якість проєктно-кошторисної документації визначає успіх відбудови, і визначення ціни в кошторисах було геть не врегульованим. Тепер всі служби мають алгоритм для ефективного аналізу цін на матеріали і транспортування", - пояснила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

Проєкт документа відповідає вимогам кошторисних норм України та містить у собі: детальний алгоритм проведення моніторингу цін, що враховує особливості роботи працівників Служб, зовнішніх підрядників, комісії з аналізу цін тощо; перелік обов'язкових джерел аналізу та критерії їхнього добору; формулу розрахунку рекомендованої ціни; строки й порядок передання результатів моніторингу проєктувальнику.

Раніше аналіз цін залежав від розсуду працівників Служб. У створенні нового порядку аналізу брали участь команди всіх Служб відновлення, після обговорень, воркшопів і доопрацювань його рекомендували прийняти в роботу Службам. Станом на початок березня всі Служби ухвалили цей порядок, з їхнім тестом можна ознайомитися на сайті Агентства відновлення та кожної зі Служб.