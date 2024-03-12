Унаслідок ворожого артобстрілу в Гуляйполі поранено двох жінок - ОВА

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Гуляйполі дістали поранень дві жінки, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Дві жінки дістали поранень унаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти вкотре скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах. Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок - 63 і 77 років", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнив Федоров, постраждалих доправили до лікарні.