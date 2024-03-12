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18:15 12.03.2024

Президент Румунії оголосив про намір балотуватися на посаду генсека НАТО

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Президент Румунії оголосив про намір балотуватися на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок, 12 березня, офіційно оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО, передає RFI.

"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО. Це кандидатура Румунії, моя тверда прихильність цінностям НАТО", - цитує RFI президента Румунії.

За словами президента, минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, створила велику мережу партнерів. Він додав, що кардинальними цінностями альянсу є верховенство права, а повага до основних прав і свобод - це компас, який вів усіх до консолідації демократії. "Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії", - сказав Йоганніс.

Він також зазначив, що "воєнний конфлікт у Європі - це реальність, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту". Кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом. 

 

Теги: #нато #кандидат #йоганніс

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