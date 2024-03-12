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13:52 12.03.2024

У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу ще один вестибюль - КМДА

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У Києві на станції метро "Хрещатик" відновить роботу ще один вестибюль - КМДА

Із середи, 13 березня, у столиці на станції метро "Хрещатик" відновить роботу вестибюль, який виходить до вул. Інститутської, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Завтра, 13 березня, відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"… Зокрема той, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33", - ідеться в повідомленні.

У КП "Київський метрополітен" нагадують, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Вихід до вул. Архітектора Городецького залишається закритим для пасажирів.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції столичного метрополітену працюють цілодобово в режимі укриття. Також на вхід відкрито всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.

 

Теги: #метро #київ

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