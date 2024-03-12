Події

13:12 12.03.2024

Окупанти завдали авіаудару по Сумській області, поранено двох дітей і дорослого - ОВА

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Російські окупанти завдали авіаудару по Великописарівській громаді Сумської області, за попередньою інформацією, унаслідок цього постраждали двоє дітей і дорослий, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 12 березня, о 9:20 було завдано авіаудару по Великописарівській громаді Сумського району. З ворожого літака було скинуто керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано два прильоти. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна сім'я: поранено двох дітей віком 6 і 10 років. Також поранення дістала одна доросла людина", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі у вівторок.

Також пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці авіаудару працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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