Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

Російські війська вночі та вранці обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Так, обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Так, окупанти з артилерії обстріляли Великописарівську (19 вибухів), Краснопільську (3 вибухи) та Білопільську (3 вибухи) громади.

На територію Зноб-Новгородської громади противник скинув 2 міни.

Хотинську громаду ворог обстріляв із мінометів (10 вибухів).

Також із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли ️Середино-Будську та Великописарівську громади (4 вибухи).