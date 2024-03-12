За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула 1 людина, троє чоловіків віком 46, 38, 46 отримали поранення... У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу травмовано 66-річну жінку та пошкоджено приватне домоволодіння", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Вербівці внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

Крім того, у Козачій Лопані внаслідок ворожого удару пошкоджено приватне домоволодіння, внаслідок неодноразових обстрілів Вовчанська пошкоджено приватні будинки, у Дергачах - пошкоджено автомобіль. Постраждалих не зафіксовано.

У ніч на вівторок, о 1:30, ЗС РФ скинули на Куп'янськ керовану авіабомбу. Унаслідок удару сталася пожежа в 3 квартирах у 5-поверховому житловому будинку в одному під'їзді. Також горіло ще одне приміщення в іншому під'їзді будівлі. Жертв і постраждалих не виявлено.