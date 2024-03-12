Події

08:44 12.03.2024

За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

1 хв читати
За добу на Харківщині внаслідок російської агресії загинули два мирні жителі, четверо постраждали

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула 1 людина, троє чоловіків віком 46, 38, 46 отримали поранення... У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу травмовано 66-річну жінку та пошкоджено приватне домоволодіння", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Вербівці внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

Крім того, у Козачій Лопані внаслідок ворожого удару пошкоджено приватне домоволодіння, внаслідок неодноразових обстрілів Вовчанська пошкоджено приватні будинки, у Дергачах - пошкоджено автомобіль. Постраждалих не зафіксовано.

У ніч на вівторок, о 1:30, ЗС РФ скинули на Куп'янськ керовану авіабомбу. Унаслідок удару сталася пожежа в 3 квартирах у 5-поверховому житловому будинку в одному під'їзді. Також горіло ще одне приміщення в іншому під'їзді будівлі. Жертв і постраждалих не виявлено.

 

 

 

Теги: #жертви #атаки #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 12.03.2024
Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

08:34 11.03.2024
Унаслідок нічних атак на Харків і Вовчанськ є руйнування

Унаслідок нічних атак на Харків і Вовчанськ є руйнування

13:10 10.03.2024
Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

Три людини загинули на Донеччині в неділю через атаки ворога - ОВА

08:40 10.03.2024
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

08:46 09.03.2024
Унаслідок численних ворожих обстрілів Вовчанська загинули дві людини, є руйнування

Унаслідок численних ворожих обстрілів Вовчанська загинули дві людини, є руйнування

17:53 08.03.2024
У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільне авто, загинули щонайменше дві людини - Синєгубов

У Вовчанську ворожий дрон влучив у цивільне авто, загинули щонайменше дві людини - Синєгубов

15:21 08.03.2024
У Сумах двоє загиблих від ракетного удару, рятувальні роботи завершено

У Сумах двоє загиблих від ракетного удару, рятувальні роботи завершено

08:57 08.03.2024
За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині чотири мирні жителі загинули, дев’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

08:20 08.03.2024
Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

Унаслідок нічної ракетної атаки по Чугуєву постраждали семеро людей, зокрема дитина

23:26 07.03.2024
Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

Окупанти вдарили по Куп'янську з РСЗВ, загинули 2 мирні жителі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу втратили понад 910 людей

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Куп'янську

Повітряні сили ліквідували танкер "Механік Погодін", який використовується росіянами як пункт управління

Треба збити хвору путінську фантазію, що в нього є час для продовження війни - Зеленський

ОСТАННЄ

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

Росіяни за добу втратили понад 910 людей

Противник продовжує обстрілювати Херсонську область, загинув один цивільний, ще трьох поранено

Ворог продовжує обстрілювати Нікополь і Червоногригорівську громаду, є поранені

ЗСУ ліквідували десять районів зосередження о/с ворожих військ, ЗРК Бук-М1 і один РЛК "Зоопарк"

Ворог продовжує атакувати підрозділи ЗС України на шести напрямках

ППО ліквідувала 17 із 22 ворожих БПЛА

Армія РФ убила жителя Херсонської області

Іран таємно постачає зброю на Західний берег річки Йордан, Ізраїль має бути готовим до актів насильства під час Рамадану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА