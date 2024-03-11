На новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ

Українські захисники продовжують стримувати ворога на новопавлівському напрямку, де той за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у понеділок увечері.

Загалом протягом доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Крім цього, на лиманському напрямку ЗСУ відбили 7 атак ворога в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

П'ять ворожих атак також було відбито в районах Кліщіївки, Андріївки, Ступочок та на схід від Часового Яру на Донеччині, що на бахмутському напрямку, де ворог намагався покращити своє тактичне становище.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 11 атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

У свою чергу за добу ворог п'ять разів атакував позиції ЗСУ в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області на оріхівському напрямку.

На куп'янському та херсонському напрямках ворог наступальних дій не вів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ShiD22M7YiPLhJrU5z6NQrGc4fHezcsdHrzd1mz8AbL7CeTDVnBDKNCNL38cobXMl

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