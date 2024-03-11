Події

12:06 11.03.2024

Ексречника МЗС Ніколенка призначено генконсулом України в Торонто

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Ексречника МЗС Ніколенка призначено генконсулом України в Торонто

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив про призначення на посаду генерального консула України в Торонто (Канада).

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру", - написав Ніколенко у фейсбуці.

8 березня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що йде з обійманої посади. 

Теги: #канада #генконсул #ніколенко

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