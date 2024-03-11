Ексречника МЗС Ніколенка призначено генконсулом України в Торонто

Колишній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив про призначення на посаду генерального консула України в Торонто (Канада).

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати перемогу. Дякую міністру Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру", - написав Ніколенко у фейсбуці.

8 березня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що йде з обійманої посади.