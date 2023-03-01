МЗС України про заяву РФ щодо підготовки Києвом "провокації з радіоактивними речовинами": Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї та спростовує фейкову інформацію з боку РФ про нібито підготовку Києвом "провокації з використанням радіоактивних речовин", заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Твердження Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для "провокації", є фейком. Україна суворо віддана нерозповсюдженню ядерної зброї. Не ведіться на підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - написав речник у твіттері.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Україна нібито "отримала небезпечні радіоактивні речовини від однієї з європейських країн через порт Чорноморська й готує провокації".