Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Російські війська вночі та вранці обстріляли чотири громади Сумщини, зафіксовано 52 вибухи, повідомляє пресслужба Сумської ОВА в понеділок уранці.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (4 вибухи) та РСЗВ (38 вибухів).

У Новослобідській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи). В Есманьській громаді: зафіксовано мінометні обстріли (7 вибухів).

По території Середино-Будської громади було здійснено авіаудар РБК-500 (1 вибух).