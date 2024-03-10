Унаслідок обстрілу Антонівки Херсонської області постраждав чоловік - голова МВА

Росіяни обстріляли смт Антонівка Херсонської міської громади, унаслідок цього постраждав 54-річний чоловік, повідомляє голова МВА Роман Мрочко.

"До медиків по допомогу звернувся 54-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення ноги. За попередньою інформацією, ворог близько 11.00 атакував Антонівку Херсонської міської територіальної громади з дрона. Поранений далі проходитиме лікування амбулаторно", - написав Мрочко в телеграм-каналі в неділю.