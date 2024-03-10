Події

12:35 10.03.2024

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

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Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду Донецької області зросла до 11 осіб, їм усім надано невідкладну медичну допомогу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістали 11 осіб - 16-річний хлопець, п'ять жінок і стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років. Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Також у місті пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків і 27 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по м. Мирноград Донецької області, унаслідок цього поранення дістали щонайменше 9 осіб, із них 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхових будинків.

 

Теги: #обстріли #донецька_область #офіс_генпрокурора

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