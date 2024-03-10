Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду зросла до 11 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Мирнограду Донецької області зросла до 11 осіб, їм усім надано невідкладну медичну допомогу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістали 11 осіб - 16-річний хлопець, п'ять жінок і стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років. Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

Також у місті пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків і 27 автомобілів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по м. Мирноград Донецької області, унаслідок цього поранення дістали щонайменше 9 осіб, із них 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхових будинків.