Події

08:42 10.03.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено троє людей

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У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено троє людей

У Херсонській області внаслідок обстрілів за минулу добу поранено три людини, зруйновано житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове і місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін уточнив, що в результаті російської агресії 3 людини дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичний заклад та газопровід.

Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області було зафіксовано влучання в господарську споруду та автомобілі.

"Силам протиповітряної оборони в нашій області вдалося знищити 2 "Shahed-131/136", - додав Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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