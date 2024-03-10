Сили оборони за добу ліквідували 900 окупантів і 38 артилерійських систем

Українські воїни за добу знищили 900 окупантів, 19 танків, 27 бронемашин, 38 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 41 безпілотник, 75 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України про втрати ворога в неділю, 10 березня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 424060 (+900) осіб, танків - 6731 (+19) од, бойових броньованих машин - 12850 (+27) од, артилерійських систем - 10466 (+38) од, РСЗВ - 1015 (+3) од, засоби ППО - 709 (+2) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8082 (+41), крилаті ракети - 1919 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13752 (+69) од, спеціальної техніки - 1672 (+6)", - зазначається в повідомленні.