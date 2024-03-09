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13:28 09.03.2024

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

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Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Польські прикордонники передали українській стороні інформацію про те, що польські фермери планують тимчасово припинити блокувати рух на пункті пропуску "Краковець" до 13 березня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Але чи буде це дотримано, чи справді до 13-го числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краковець", - побачимо", - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що станом на ранок 9 березня 2300 вантажівок перебувають у чергах на кордоні в усіх напрямках. Найскладніша ситуація, за даними Демченка, навпроти пункту пропуску "Ягодин" і "Шегині".

"Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які прямують у бік Польщі", - зазначив Демченко.

Теги: #блокування #плани #польські_фермери

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