Обстріляно підстанцію в Запорізькій області, у резерві - 17 одиниць теплової генерації

У ніч на 9 березня росіяни завдали удару БПЛА по підстанції 330 кВ НЕК "Укренерго" в Запорізькій області.

"На щастя, постраждалих немає. Обладнання не пошкоджено. Без відключень", - повідомило Міністерство енергетики України 9 березня.

За інформацією відомства, дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній, в аварійний ремонт виведено блок на одній із ТЕЦ.

Наразі в резерві перебувають 15 блоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби.

Минулої доби на Одеській ТЕЦ через технологічні порушення відключалося обладнання, внаслідок чого короткостроково знеструмлювалися побутові споживачі Одеси та місцева інфраструктура. Обладнання увімкнено в роботу, всі споживачі живляться.

Також відключалося обладнання на високовольтній підстанції 330 кВ у Львівській області через пошкодження. Обійшлося без знеструмлених споживачів. Протягом дня 8 березня обладнання було повернуто в роботу.

За даними Міненерго, 9 березня протягом доби прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 1 910 МВт-год, також передбачено експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини - до 5 778 МВт-год.