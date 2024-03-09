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08:25 09.03.2024

Війська РФ обстрілювали Херсонську область, є жертви і поранені

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Війська РФ обстрілювали Херсонську область, є жертви і поранені

Російські війська за добу обстрілювали міста і села Херсонської області, є пошкодження житлової інфраструктури, загинули двоє цивільних осіб і ще двоє поранених, серед них дитина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - отримали поранення, одна з них - дитина", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник ОВА зазначив, що протягом минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків.

Також унаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газопроводи, гаражне приміщення та автомобілі.

Крім того, вночі ворог ударив по Херсону авіацією. Було зафіксовано влучання авіабомби в багатоповерхівку. Також унаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичний заклад і припортову інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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