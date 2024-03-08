Події

19:33 08.03.2024

Зеленський проводить зустріч з Ердоганом

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Зеленський проводить зустріч з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це глава Української держави написав у соцмережі Х у п'ятницю.

"Я вдячний Туреччині за надійну підтримку України. Обидві країни, весь регіон і глобальна продовольча безпека вимагають безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо домогтися цього, працюючи разом", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена у зміцненні двостороннього співробітництва та спільного виробництва з турецькими оборонними компаніями.

"Ми також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всього нашого народу, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні", - додав президент.

 

Теги: #зустріч #ердоган #зеленський

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