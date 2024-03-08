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18:44 08.03.2024

Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків - юрист

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Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків - юрист

Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків, ділиться спостереженнями адвокатка Тетяна Даниленко.

"На сьогодні більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють суди зі звільненням від виконання вироку, незважаючи на те, що за ухилення від призову передбачено кримінальну відповідальність на строк від трьох до п'яти років, але суди можуть ухвалювати вироки зі строком, меншим за нижню межу", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Даниленко також зазначила, що часто під час розгляду таких справ ідеться про громадян, які відмовляються від військової служби з релігійних переконань. При цьому такі призовники відмовляються і від проходження альтернативної служби.

"Тим не менш суди, як правило, у цій категорії випадків беруть до уваги конституційні права і частіше призначають вирок з випробуванням, що передбачає звільнення від основного покарання за умови, що засуджений не вчинить нового правопорушення", - сказала вона.

Водночас, за словами Даниленко, наразі непоодинокими є випадки ухвалення судами реальних вироків, також формується практика виправдувальних вироків, зокрема коли йдеться про відмову від військової служби з релігійних міркувань.

При цьому, коментуючи заочні вироки, адвокатка зазначила, що "система заочного судочинства недосконала" через високі ризики оскарження вироку. Крім того, ухвалення заочного вироку часто є приводом для його оскарження в ЄСПЛ.

Раніше радник юрфірми Asters Антон Сінцов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що практика притягнення військовозобов'язаних до адміністративної відповідальності свідчить, що ТЦК та СП найчастіше звертаються до судів, не обґрунтовуючи позовів порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також такі позови стосуються військовозобов'язаних, які оскаржують постанову ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності та стягнення штрафу.

Юрист зазначив, що ТЦК застосовують такі норми не лише до осіб, які не з'явилися до ТЦК за повісткою, а й до керівників підприємств або осіб, відповідальних за військовий облік на підприємстві, які не виконали розпорядження ТЦК щодо надання інформації.

Крім того, у судовому реєстрі також трапляються вироки про притягнення до кримінальної відповідальності військовозобов'язаних, зокрема у випадках, коли особа не з'явилась до ТЦК після отримання бойової повістки.

"Наразі судова практика така, що суди першої інстанції ухвалюють вироки з випробувальним терміном, тоді як апеляційна інстанція більш схильна засуджувати до реальних термінів тюремного ув'язнення", - сказав Сінцов.

Крім того, юрист зазначив, що наразі вже ухвалюють вироки особам, які сприяють незаконному переміщенню через державний кордон, а також тим, хто створює новинні канали в різних месенджерах з інформацією про місця вручення повісток і розташування блокпостів.

Зі свого боку керівник практики цивільних та адміністративних спорів юрфірми Nota Group Сергій Котов відзначив формування судової практики щодо воєнних злочинів. Зокрема, на сьогодні місцеві суди розглянули 41% кримінальних справ про воєнні злочини, що надійшли на розгляд майже за два роки війни. Загалом місцеві суди з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року розглянули 2595 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів.

Зокрема, найбільше за зазначений період до судів на розгляд надходило справ за колабораційну діяльність (3083, або 49% від усіх справ, що надійшли), за обвинуваченням у державній зраді до судів надійшло 1982 справи, розглянуто 747 (38%), за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність України до судів надійшло 672 справи, розглянуто 358 (53%).

Крім цього, суди розглянули 164 справи, або 63% усіх справ, що надійшли за обвинуваченням у несанкціонованому поширенні інформації про напрямок/переміщення ЗСУ, зброї, боєприпасів тощо.

Із 208 кримінальних справ за обвинуваченням у пособництві державі-агресору суди розглянули 32 провадження (15% із тих, що надійшли за цією статтею).

До судів також надходили справи за обвинуваченням у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (62 справи, розглянуто 46), перешкоджання законній діяльності ЗСУ (надійшло 34 справи, розглянуто 21) і за обвинуваченням у фінансуванні дій для насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення держвлади, зміни державних кордонів України або меж її територій (надійшло 23 справи, розглянуто 12).

 

Теги: #юрист #даниленко #мобілізація

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