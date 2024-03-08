Події

08:32 08.03.2024

Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

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Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Російські війська вночі та вранці обстріляли чотири громади Сумщини, зафіксовано 14 вибухів, повідомляє пресслужба Сумської ОДА в п'ятницю вранці.

"Уночі та вранці росіяни провели 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Зноб-Новгородська (4 вибухи), Середино-Будська (2 вибухи) та Есманьська (2 міни) громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #сумська_область

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