Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Російські війська вночі та вранці обстріляли чотири громади Сумщини, зафіксовано 14 вибухів, повідомляє пресслужба Сумської ОДА в п'ятницю вранці.

"Уночі та вранці росіяни провели 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, по Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (4 вибухи) та артилерії (2 вибухи).

Мінометного обстрілу зазнали Зноб-Новгородська (4 вибухи), Середино-Будська (2 вибухи) та Есманьська (2 міни) громади.