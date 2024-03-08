За минулу добу окупанти обстріляли дві громади області, збито два "шахеди"

Ворог атакував Куцурубську, Очаківську та Чорноморську громади, знищено два ударних БПЛА противника, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні станом на 7:30 п'ятниці.

"У ніч на 8 березня силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено два БПЛА типу "Shahed 131/136"... Учора, 7 березня, о 08:32 і 08:54 ворог наносив мінометні обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора, 7 березня, о 10:12 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.