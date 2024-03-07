Події

14:38 07.03.2024

Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

2 хв читати
Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

Уряд Норвегії у четвер ухвалив рішення виділити NOK1,6 млрд ($153 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах, повідомляється на сайті норвезького уряду.

"Україна гостро потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Як наголошується в повідомленні, Чехія виступила з ініціативою придбати до 1 млн 155-мм артилерійських снарядів та інших боєприпасів для України, проте ця ініціатива залежить від об'єднання кількох союзників для отримання фінансування.

"Норвегія у співпраці з кількома іншими союзниками вирішила зробити свій внесок. Норвезька підтримка у розмірі до 1,6 млрд норвезьких крон гарантує повне фінансування ініціативи. Про це йшлося на зустрічі донорів з України в Парижі минулого тижня. Внесок Норвегії передав президенту Чехії Петру Павелу прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час розмови в четвер уранці", - йдеться в повідомленні уряду.

Раніше уряд Норвегії виділив до NOK2 млрд ($191 млн) на збільшення виробничих потужностей норвезької оборонної промисловості, з яких 1 млрд норвезьких крон буде використано на конкретні заходи щодо збільшення виробничих потужностей фінсько-норвезької аерокосмічної та оборонної групи Nammo AS.

"Для уряду важливо, щоб норвезька військова підтримка допомогла покрити потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі... Україна має потребу в доступі до великої кількості артилерійських боєприпасів, і ми сподіваємось, що норвезька та європейська підтримка чеської ініціативи сприятиме тому, що Україна отримає більшу кількість нових боєприпасів якнайшвидше", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Також повідомляється, що уряд ухвалив низку важливих рішень щодо військової підтримки України на 2024 рік і постійно веде діалог із союзниками та партнерами щодо заходів, які можуть допомогти покрити високопріоритетні військові потреби України. Норвегія та інші союзники вжили заходів, які в довгостроковій перспективі допоможуть збільшити виробничі потужності в оборонній промисловості.

"Агресивна війна Росії проти України, що суперечить міжнародному праву, залишається найбільшою проблемою політики безпеки Норвегії. Жодна інша криза чи конфлікт не може вплинути на безпеку Норвегії так само... Тому для України та для нашої власної безпеки вкрай важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України через військову та громадянську підтримку", - зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Теги: #україна #норвегія #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:11 07.03.2024
Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

02:20 07.03.2024
США розглядають можливість залучення $200 млн із резервів Пентагону для допомоги Україні

США розглядають можливість залучення $200 млн із резервів Пентагону для допомоги Україні

01:25 07.03.2024
Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн

Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн

00:35 07.03.2024
Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

Байден у своїй промові зробить заяву про підтримку України

00:14 07.03.2024
На Хмельниччині відновили електропостачання у всі населені пункти, знеструмлені через атаку "шахедів"

На Хмельниччині відновили електропостачання у всі населені пункти, знеструмлені через атаку "шахедів"

16:00 06.03.2024
Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

Болгарія розпочала відправлення в Україну своїх БТР - ЗМІ

04:27 06.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 12 громад Сумської області, поранено місцевого жителя

Окупанти за минулий день обстріляли 12 громад Сумської області, поранено місцевого жителя

02:37 06.03.2024
У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі

У Сумах унаслідок нічної атаки БпЛА було три влучання в різних частинах міста, є постраждалі

01:05 06.03.2024
Війська РФ атакують Україну дронами-камікадзе, групи "Шахедів" зафіксовано в кількох областях

Війська РФ атакують Україну дронами-камікадзе, групи "Шахедів" зафіксовано в кількох областях

00:35 06.03.2024
Пожежники ліквідували пожежу поблизу озера Тягле на Осокорках у Києві - КМДА

Пожежники ліквідували пожежу поблизу озера Тягле на Осокорках у Києві - КМДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Суми, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих

Профільний комітет ЄП дав перше добро на продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на рік

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Суми, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

Швеція 7 березня офіційно стане 32-м членом НАТО - Білий дім

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих

Росіяни в операційній зоні "Таврія" втратили 389 осіб особового складу та 54 одиниці техніки - Тарнавський

Прем'єр Естонії відмовилася від висування на посаду голови Єврокомісії

Генпрокурор: Депортованих до РФ українських дітей має бути беззастережно повернуто, а Росія це ігнорує

Станція Київського метро "Дніпро" відновить роботу в штатному режимі

Деякі країни ЄС не видають Україні підозрюваних у тероризмі та корупції, але можуть переконатися в безпеці їх тримання тут - генпрокурор

Київ передав армії 500 БПЛА різних типів – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА