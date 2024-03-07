Норвегія виділяє $153 млн на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах

Уряд Норвегії у четвер ухвалив рішення виділити NOK1,6 млрд ($153 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах, повідомляється на сайті норвезького уряду.

"Україна гостро потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Як наголошується в повідомленні, Чехія виступила з ініціативою придбати до 1 млн 155-мм артилерійських снарядів та інших боєприпасів для України, проте ця ініціатива залежить від об'єднання кількох союзників для отримання фінансування.

"Норвегія у співпраці з кількома іншими союзниками вирішила зробити свій внесок. Норвезька підтримка у розмірі до 1,6 млрд норвезьких крон гарантує повне фінансування ініціативи. Про це йшлося на зустрічі донорів з України в Парижі минулого тижня. Внесок Норвегії передав президенту Чехії Петру Павелу прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час розмови в четвер уранці", - йдеться в повідомленні уряду.

Раніше уряд Норвегії виділив до NOK2 млрд ($191 млн) на збільшення виробничих потужностей норвезької оборонної промисловості, з яких 1 млрд норвезьких крон буде використано на конкретні заходи щодо збільшення виробничих потужностей фінсько-норвезької аерокосмічної та оборонної групи Nammo AS.

"Для уряду важливо, щоб норвезька військова підтримка допомогла покрити потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі... Україна має потребу в доступі до великої кількості артилерійських боєприпасів, і ми сподіваємось, що норвезька та європейська підтримка чеської ініціативи сприятиме тому, що Україна отримає більшу кількість нових боєприпасів якнайшвидше", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Також повідомляється, що уряд ухвалив низку важливих рішень щодо військової підтримки України на 2024 рік і постійно веде діалог із союзниками та партнерами щодо заходів, які можуть допомогти покрити високопріоритетні військові потреби України. Норвегія та інші союзники вжили заходів, які в довгостроковій перспективі допоможуть збільшити виробничі потужності в оборонній промисловості.

"Агресивна війна Росії проти України, що суперечить міжнародному праву, залишається найбільшою проблемою політики безпеки Норвегії. Жодна інша криза чи конфлікт не може вплинути на безпеку Норвегії так само... Тому для України та для нашої власної безпеки вкрай важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України через військову та громадянську підтримку", - зазначив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.